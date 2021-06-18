Цвета неба: Бузова в голубом платье-сорочке и роскошных туфлях в тон поужинала в итальянском ресторане

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова устроила себе любимой приятный отдых. Девушка улетела в отпуск в Италию и наслаждается гостеприимством Ломбардии, разместившись на побережье известного озера Комо.

Микроблог инстадивы наполняется солнечными кадрами из теплой Италии. Здесь певица посетила Милан, тут уже плавает в бассейне, а накануне отправилась на водную прогулку на яхте по озеру. Вечер красотки закончился не менее ярко – она отправилась в ресторан, нарядившись в шелковое платье-сорочку и роскошные туфельки бренда Amina Muaddi, за экземплярами которого охотятся многие модницы мира.

Кстати, многие звезды сейчас проводят отпуск заграницей. Например, семейство Полины Гагариной отдыхает в Греции. Телеведущая Ксения Собчак находится в Турции, правда, по работе, но это не мешает девушке нежится на берегу Средиземного моря.

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