Блогер в ползунках: восьмимесячный сынок Рудковской и Плющенко у папы на руках понаблюдал за утками

Фигурист обожает нянчиться с сыном и старается проводить больше времени с крохой.

Самому младшему наследнику Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсению нет еще и года, но он уже знаменит в Сети. Звездная мама с рождения посвящает мальчику публикации в своем микроблоге, и миллионы подписчиков следят за успехами малыша. Теперь же у него и вовсе появился собственный аккаунт, его ведет мама, но от лица Арсения.

В микроблоге Арсения Плющенко уже 15 тысяч фолловеров, хотя публикаций еще по пальцам пересчитать можно. В новом видео, которое появилось на страничке, Яна Рудковская показала, как блогер в ползунках сидит на папиных ручках и наблюдает за утками за окном.

«Где вы, утки, где вы летаете кря-кря-кря, кря-кря-кря, уточки», — приговаривает в этот момент отец.

Мальчику интересно все: и папа, и происходящее за окном. Поэтому он попеременно смотрит то туда, то сюда. И даже старается застегнуть отцу свитер.

Напомним, малышу Арсению сейчас восемь месяцев. Он появился на свет благодаря суррогатной матери, и сейчас Рудковская снова готовится к пополнению в семье — она очень хочет дочку.

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