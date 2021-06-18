Стильное лето: Нетребко отметилась на променаде в белом мини-платье с салатовой сумкой Bottega Veneta

Анна Нетребко обладает яркой запоминающейся внешностью. И многие стилисты советуют ей наряжаться в столь же интересные аутфиты, как и она сама. Впрочем, оперная дива об этом знает и стремится выглядеть блестяще не только на сцене, но и в жизни.

Накануне звезда мировой оперы отправилась на прогулку по вечернему городу в белом мини-платье с вышивкой, дополнив его яркими аксессуарами. Через плечо певица перекинула стильную сумочку с фирменной строчкой бренда Bottega Veneta, а в качестве обуви предпочла высокие босоножки ярко-голубого цвета.

Анну Нетребко, к слову, очень редко можно увидеть в одинаковых нарядах. Каждый ее выход не только в свет, но и будничное появление на людях становятся целым событием — звезда любит быть в центре внимания и приковывает к себе восхищенные взгляды в том числе и яркими нарядами.

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