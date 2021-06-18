«Ноги от ушей»: Бузова в бикини цвета «взбесившейся Барби» позировала на яхте

Певица отдыхает в Италии и отправилась на прогулку по озеру Комо.

Телеведущая, певица и начинающая актриса МХАТа им. Горького Ольга Бузова сейчас отдыхает в Италии. Девушка уже несколько дней наслаждается отпуском на берегу озера Комо в Ломбардии, и шлет оттуда поклонникам в Сети множество видео- и фотоконтента. Кто-то из подписчиков поющей телеведущей даже подсчитал – за один день красотка установила чуть ли не собственный рекорд, опубликовав 10 постов.

Отправившись на прогулку по озеру Комо, Бузова не смогла не запечатлеться на яхте в бикини. Она позировала на камеру под лучами ласкового солнца в купальнике цвета «взбесившейся Барби».

«Угомонись», «Худая, красивая, самодостаточная», «Русалка», «В последнее время фотографии такие живые», «Скромно как», «Очень приятный отдых, прогулка на яхте», «Пора уже позы поменять, уже неинтересно», «Сколько можно втягивать живот», «Ноги от ушей», — пишут в комментариях.

Кстати, это не первое фото за время итальянских каникул Бузовой в купальнике. На отдых красотка взяла с собой множество комплектов, каждый из которых надела по одному разу.

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