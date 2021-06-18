Модные юбки на лето 2021 года
Видео
Как подобрать косметику на лето
Видео

«Ноги от ушей»: Бузова в бикини цвета «взбесившейся Барби» позировала на яхте

Певица отдыхает в Италии и отправилась на прогулку по озеру Комо.

«Ноги от ушей»: Бузова в бикини цвета «взбесившейся Барби» позировала на яхте
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Телеведущая, певица и начинающая актриса МХАТа им. Горького Ольга Бузова сейчас отдыхает в Италии. Девушка уже несколько дней наслаждается отпуском на берегу озера Комо в Ломбардии, и шлет оттуда поклонникам в Сети множество видео- и фотоконтента. Кто-то из подписчиков поющей телеведущей даже подсчитал – за один день красотка установила чуть ли не собственный рекорд, опубликовав 10 постов.

Отправившись на прогулку по озеру Комо, Бузова не смогла не запечатлеться на яхте в бикини. Она позировала на камеру под лучами ласкового солнца в купальнике цвета «взбесившейся Барби».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Угомонись», «Худая, красивая, самодостаточная», «Русалка», «В последнее время фотографии такие живые», «Скромно как», «Очень приятный отдых, прогулка на яхте», «Пора уже позы поменять, уже неинтересно», «Сколько можно втягивать живот», «Ноги от ушей», — пишут в комментариях.

Кстати, это не первое фото за время итальянских каникул Бузовой в купальнике. На отдых красотка взяла с собой множество комплектов, каждый из которых надела по одному разу.

Смотрите также

Тэги

Бузова новостиБузова стильзвезды в бикиниНовости googleОльга БузоваОльга Бузова в купальникефото в бикиниФото в купальнике