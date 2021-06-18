«Будь всегда востребован»: Максим Галкин с полуночи принимает поздравления с 45-летием

Телеведущий отмечает день рождения 18 июня, и первым в Сети его поздравил Иосиф Пригожин.

С появлением соцсетей появилась традиция поздравлять с днем рождения дважды – сначала онлайн, затем лично. Причем, ее соблюдают как обычные пользователи, так и знаменитости. Примечательно, что и в Сети действует негласное правило – обращаться к имениннику некоторые стараются аккурат в 00:00, чтобы быть первыми.

Очень любит так делать Иосиф Пригожин. Известный продюсер всегда в числе первых стремится опубликовать в Instagram поздравление, и часто у него это получается. В день рождения Максима Галкина артист дал старт поздравлениям именинника, первым разместив пост с пожеланиями:

«Дорогой Максим! С юбилеем тебя!!! Будь здоров, счастлив и всегда востребован», — написал продюсер в адрес именинника.

Максиму Галкину 18 июня исполняется 45 лет. Пригожин разместил совместное фото с именинником – они с Валерией как-то были гостями на YouTube-шоу у известного телеведущего.

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