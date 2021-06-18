«Богатырь растет»: беременная Костенко показала подросший животик

Девушка готовится подарить мужу третьего совместного ребенка, на этот раз сына.

Модель Анастасия Костенко пребывает в ожидании третьего ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Теперь, к большой радости главы семейства, он станет отцом мальчика. Девушка недавно сообщила, что она на четвертом месяце беременности, и показала, как уже подрос животик.

Сейчас беременная лишь изредка обтягивает животик, стараясь надевать свободные легкие платья. И одно из них, символичного голубого цвета, она показала подписчикам в микроблоге.

«А богатырь, тем временем, растет», — подписала снимок модель.

Просторный фасон платья легко мог бы скрыть подросший животик, но девушка характерным для беременных жестом подчеркнула свое «интересное положение». Она очень гордится тем, что подарит мужу сына, поэтому старается запомнить каждое мгновение своего особого состояния.

Напомним, что у Тарасова, помимо двух девочек от Костенко, есть еще старшая дочь Ангелина, которой уже 11 лет.

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