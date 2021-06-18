«Стала любовницей Курбана»: экс-звезда «Дома-2» Блюменкранц прокомментировала отношения с мужем Бородиной

Инстадиву недавно заметили в ресторане в компании с Омаровым.

Страсти вокруг отношений Ксении Бородиной и ее якобы расставания с мужем Курбаном Омаровым продолжают накаляться. Избранника телеведущей уже дважды заметили в компании с красотками, причем, обе они – экс-участницы «Дома-2». И на обеих поклонники пары Бородина-Омаров буквально набросились, виня их в разладе между супругами.

Одной из «разлучниц» называют Тату Блюменкранц. Девушку заметили в ресторане с Курбаном Омаровым, сначала красотка отшучивалась по этому поводу, но теперь отбивается от хейта и грязи. В новой публикации инстадива расставила точки над i, воззвав к совести и здравому смыслу.

«Стала любовницей Курбана. Люди, вы серьезно? Последние несколько суток на меня вылилось огромное количество грязи в соцсетях! Вы пишете, что я любовница Курбана и увела его у Ксюши Бородиной», — шокирована девушка. – «Да, мы действительно обедали. Меня пригласил продюсер для обсуждения совместного проекта, где я буду ведущей. Наш обед носил исключительно деловой характер!».

Блюменкранц подчеркнула, что хайпануть на связи с женатым Омаровым у хейтеров не получится – Тату и Курбана связывает только деловое сотрудничество. « Можете и дальше приписывать мне, что вам угодно — я про себя все знаю», — заметила красотка.

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