«Был замечен на премии Муз-ТВ»: Полина Гагарина показала мужчину, с которым отдыхает в Греции

Знаменитая певица Полина Гагарина крайне редко комментирует свою личную жизнь. В прошлом году она развелась с мужем Дмитрием Исхаковым, брак с которым продлился шесть лет, но лишь буквально пару раз обмолвилась об этом где-то на съемках. А вот о том, что выносить сор из избы для нее – табу, подчеркивает постоянно.

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Сейчас звезда отдыхает в Греции. На отдых она улетела с двумя детьми, сыном Андреем и дочкой Мией. Но, как оказалось, компания на средиземноморском курорте у певицы значительно больше. В stories девушка представила мужчину, который уже был замечен рядом с ней на официальном мероприятии. Причем, весьма оригинальным способом. «Кто это, знаешь?», — спросила сына певица.

«Это тот мужчина, который был замечен на премии «Муз ТВ», — представила спутника певица.

Сын начал гадать, как же зовут этого таинственного мужчину в очках. Которые, кстати, он не снял даже когда Гагарина его представила на камеру. Но на этом сюрприз-знакомство не окончился. Вскрикнув от избытка эмоций, Гагарина показала рядом сидящую девушку: «А это – его жена! Но она тоже не покажет своего лица!».

Как оказалось, загадочный спутник Гагариной на премии Муз-ТВ – это друг семьи певицы. Его прекрасно знают и дети звезды. Судя по тому, что он и его жена вместе отдыхают с семейством исполнительницы, общаются они очень давно и тесно. Но его имя и деятельность Полина Гагарина раскрывать-таки не стала.

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