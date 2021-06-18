«А у вас есть такое в сумке?»: Бородина показала содержимое своего дамского аксессуара

Девушка собиралась в театр и обнаружила, что у нее с собой много интересного.

Телеведущая Ксения Бородина регулярно выходит в свет. Обычно это встречи с подругами в ресторане, театре или походы на концерты. Накануне ведущая телепроекта «Дом-2» тоже не стала сидеть дома, а собралась культурно провести вечер.

Собираясь на мероприятие, девушка обратила внимание на свою сумочку, а точнее на ее содержимое. В любимом и ставшем давно культовым клатче the Pouch бренда люкс-сегмента Bottega Veneta девушка обнаружила много интересного.

«Ребят, а у вас есть такое в сумке? Просто нормально, нет – столько конфет!», — посмеялась телеведущая над содержимым.

Помимо банковских карт, ключей, косметики и парфюма, в сумочке была целая россыпь сладостей. Хотя раньше Бородина не признавалась в том, что сладкоежка и всегда носит с собой конфеты.

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