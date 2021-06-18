Ярко и гармонично: Нетребко в платье с оранжевыми маками и лодочками в тон вышла на прогулку

Оперная дива Анна Нетребко готовится вновь приехать в Россию, чтобы выступить на родной сцене Мариинского театра. Дива практически весь концертный сезон провела в родной стране и вновь рада вернуться сюда, где пока еще не столь жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

В Вене же, где проживает певица, закрыты театры и музеи, поэтому довольствоваться приходится только прогулками. На один из променадов оперная дива отправилась в ярком прикиде. Звезда облачилась в элегантное платье с цветочным принтом и усилила цвет маков в декоре оранжевой сумочкой и туфлями-лодочками.

Стилист Екатерина Клинова оценила аутфит легенды мировой оперы и признала – звезду идут столь насыщенные цветом наряды.

«Анна Нетребко — яркая, стильная и запоминающаяся женщина. У нее очень контрастная внешность, яркие черты лица и сильная энергетика. Именно поэтому ей и принты в одежде нужно выбирать яркие, контрастные, не мелкие. Это платье с оранжевыми маками мне очень нравится на Анне, оно подчеркивает ее природный колорит и индивидуальность. Сумочка и туфли в данном луке идеальны по цвету и форме. Оттенок совпадает с принтом на платье. Сумку можно было выбрать также и в другом оттенке, например, светло-сером или черном. Но в любом случае этот комплект на ней гармоничен!», — оценила образ стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист.

Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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