Скрыла изъяны: Рудковская в струящемся платье в пол с открытыми плечами появилась на шоу Dior

Светская львица впервые за несколько дней вышла в свет. Она покрасовалась в новом образе.

Яна Рудковская является одной из самых известных модниц в России. Она не жалеет денег на покупки эксклюзивных сумок, обуви и нарядов. В ее гардеробной можно найти платья самых известных брендов. Также она наряжает и своих сыновей — Сашу Плющенко и малыша Арсения Плющенко, которому нет и года. К слову, в декретный отпуск блондинка уходить не стала, предпочитая заниматься работой.

Обычно Яна каждый вечер проводит вне дома. Она посещает премии, премьеры и светские рауты. Недавно на Премии Муз-ТВ девушка поддержала Диму Билана, а также похвасталась розовым платье с пышными рукавами. А вот 17 июня жена Евгения Плющенко отправилась на модный показ Dior. На этот раз Рудковская выбрала элегантный шифоновый наряд. Она появилась на шоу в струящемся платье в пол с открытыми плечами и акцентом на талии.

Туфли-лодочки и миниатюрная черная сумка дополнили ее пестрый аутфит. Яна также сделала укладку и неброский макияж.

«Первый раз не на месте. Жду шоу Dior», — поделилась звезда.

Поклонники заметили, что наряд сделал ее визуально стройнее и скрыл недостатки фигуры. Многие одарили блондинку комплиментами. «Какая вы красивая», «Вам длиннее хорошо. А короткие нет. Ноги у вас очень худые», «Яна, вы прекрасны!!! Классный наряд!!! Сумочка, прелесть!», «Шикарное платье, вам очень идет», «Это платье гораздо лучше, чем на премии», «Шикарный образ, платья — бомба», — прокомментировали пост подписчики.

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