С мамой в одном стиле: Джанабаева показала дочь от Меладзе

Альбина Джанабаева и Константин Меладзе недавно стали родителями в третий раз. Певица родила долгожданную дочку, которую назвали Агата. Снимком дочки с прогулки Альбина поделилась в своем Instagram. Она опубликовала кадр, на котором позировала вместе с малышкой, нарядив ее в костюм бежевого оттенка. Сама выбрала такой оттенок наряда. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какие вы милые – просто прелесть! Какие милые! Счастья вам! Как это мило, счастья малышке!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в семье Альбины и Валерия растут двое старших сыновей, младшему из которых Луке всего шесть лет. А старшего – Костю артистка родила музыканту 17 лет назад.

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