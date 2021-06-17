«Люблю тебя»: Валерий Сюткин показал фото с молодой женой

Валерий Сюткин и его жена Виола отмечают 27-ю годовщину свадьбы. Молодые люди начали совместную жизнь в 1993 году, когда девушке было 22 года. Для артиста же этот брак стал третьим. В своем Instagram он поделился архивным снимком с молодой женой.

«Люблю тебя!» — подписал фото Сюткин.

Фанаты написали свои поздравления.

«Счастливые и молодые… Не разменяли жизнь на скандалы, свары, дрязги. Невероятно красивая пара! Сохранили и приумножили! Сил и здоровья! Браво! Такие вы классные !» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Сюткин стал отцом в четвертый раз. У него родился сын Лео. Также в союзе с Виолой он воспитал дочь, которой дали имя мамы. В предыдущих двух браках у музыканта родились дочь и сын.

Смотрите также: