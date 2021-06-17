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«За незаконные действия и фальсификацию»: Волочкова подала в суд на Большой театр

Об этом экс-балерина объявила в своем Instagram.

«За незаконные действия и фальсификацию»: Волочкова подала в суд на Большой театр
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

На днях Анастасия Волочкова сдала в аренду свою шикарную квартиру с колоннами и отделкой мрамором в центре Санкт-Петербурга. Теперь же решила поставить точку еще в одном вопросе. Экс-балерина подала в суд на Большой театр. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Пусть найдутся те, кто ответит за беззаконие и беспредел, совершаемые руководством этой государственной структуры в отношении меня, других артистов и государства! Они должны ответить за невыплату денег мне с 1998 года, за неуплату налогов, за незаконные действия и фальсификацию государственных документов, включая мою трудовую книжку, куда эти «добрые люди» не включили 4 года моего стажа», — написала Волочкова.

Экс-балерина также отметила, что в 2003 году ее уволили незаконно. А также призвала обратить на главный театр страны Администрацию Президента.

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