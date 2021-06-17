«Счет шел на часы»: Геннадий Хазанов рассказал о проблемах с сердцем

75-летний Геннадий Хазанов стал новым гостем в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Артист признался, что совсем недавно его жизнь буквально висела на волоске. Однажды он начал ощущать сердечную боль. По рекомендации знакомых обратился к врачу, хотя, по словам актера, состояние его было некритическим.

«В Бакулевском институте сделали одно обследование и обрадовали: все хорошо, не нужно ставить стенты. Но сказали, что на один день установят устройство, которое мониторит поведение сердца. Сначала все было нормально, а потом мне врачи сообщили, что их кое-что смущает. Попросили повторить процедуру», — рассказывает Хазанов.

После — было принято решение ставить кардиостимулятор. Через какое-то время Хазанов почувствовал себя плохо во время концерта. Артист признался, что сидел за кулисами и не понимал, в каком городе находится.

«В итоге мне пришлось перенести хирургическое вмешательство и долгое время находиться под наблюдением врачей, так как жизнь шла на часы», —- откровенничал он.

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