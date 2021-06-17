«Я уперся в потолок»: Арман Давлетяров рассказал, почему на самом деле ушел с «Муз-ТВ»

Арман Давлетяров занимал должность генерального директора популярного канала «Муз-ТВ» восемь лет. В январе этого года он неожиданно объявил о своем уходе, не назвав четкие причины увольнения.

Конечно, тут же поползли слухи: «Давлетяров заворовался, его уволили», «акционеры не видели в Армане перспектив». Говорили многое, но ни на «Муз-ТВ», ни сам Арман информацию не комментировали.

В итоге Давлетяров стал гостем в шоу «Алена, блин», в котором рассказал, как все происходило на самом деле.

«Я уперся в потолок, лично для себя не видел перспективы. Я сам принял это решение. У меня остались прекрасные отношения с акционерами, мы очень хорошо разошлись», — отметил медиаменеджер.

Давлетяров также отметил, что о своем намерении хотел объявить на прошлой Премии Муз-ТВ, в 2020 году, но ее отменили из-за пандемии. Затем решил, что сделает это красиво в Кремле, на 25-летии канала. Но это событие не состоялось из-за коронавирусных ограничений.

На данный момент Арман владеет компанией, которая занимается химическими растворами, которые используются для бурения нефтяных и газовых скважин.

«Я встречаюсь с представителями разных компаний — «Газпром», «Лукойл» и так далее, для того чтобы увеличить объемы, которые получает наша компания. Это то, что сегодня дает возможность мне зарабатывать и чувствовать себя комфортно, — заметил он.

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