Только стразы и ничего больше: кадры фотосессии обнаженной Клавы Коки для Playboy

Недавно Клава Кока купила себе первую машину, причем не какую-нибудь, а сразу «майбах». На днях она выпускает очередной трек «Подушка», а также появится на обложке популярного мужского журнала Playboy. Кадрами с фотосессии Клава поделилась в своем Instagram. Помимо искрящихся камешков на шее и бедрах, на ней ничего не было. Фанаты артистки оценили такой смелый шаг.

«Я писал про то, что вызову МЧС… с таким пожаром они точно не помогут. Ну дела… Мы скупим все журналы», — писали пользователи Сети.

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Напомним, популярность Клава получила после того, как в 2015 году подписала контракт с «Блэк Стар».

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