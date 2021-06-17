«Белый – это тренд»: Эмма Малинина дополнила футболку и «рваные» джинсы кроссовками с яркими шнурками

59-летняя Эмма Малинина, третья жена прославленного певца Александра Малинина, отдыхает с их общей дочкой Устиньей в Италии. Бизнес-леди с наследницей отдали предпочтение любимому курорту семьи — Форте-деи-Марми на побережье Тирренского моря.

«Чудесный вечер»: Устинья Малинина в белом платье в цветочек отметилась на прогулке с таинственным кавалером

Ежедневно мама с дочкой выгуливают самые разные наряды. На сей раз Эмма Малинина отметилась на побережье в белом — футболку и джинсы с «рваниной» она дополнила кроссовками с контрастными шнурками. Талию бизнесвумен подчеркнула черным ремнем.

Стилист Мария Хомякова прокомментировала наряд жены музыканта с точки зрения актуальности и соответствия стилю Эммы Малининой.

«Фигура Эммы Малининой выше всяких похвал! Радует выбор светлого оттенка в период лета. Белый – это, безусловно, тренд. Но Эмме подошел бы более теплый оттенок – айвори, или слоновая кость. Смотрелось бы выигрышней при ее цветотипе.

Если говорить о джинсах и футболке, то они выполнены в расслабленном стиле. В комплекте друг с другом эта пара смотрится немного «устало». Я бы рекомендовала Эмме более простой и лаконичный покрой, а также более плотную ткань, что в результате усилило бы эффектные стороны Эммы.

Ремень очень выделяется на фоне белого и делит фигуру. Если и использовать его так, то тогда следует перенести его выше на линию талии.

Порадовали кроссовки. Сочетание белого и цикламенового — это ярко и стильно. Было бы здорово поддержать образ сумкой в оттенке цикламены», — оценила образ Мария Хомякова.