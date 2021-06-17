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«Белый – это тренд»: Эмма Малинина дополнила футболку и «рваные» джинсы кроссовками с яркими шнурками

Стилист Мария Хомякова оценила аутфит жены известного музыканта.

«Белый – это тренд»: Эмма Малинина дополнила футболку и «рваные» джинсы кроссовками с яркими шнурками
Эмма и Александр Малинины. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

59-летняя Эмма Малинина, третья жена прославленного певца Александра Малинина, отдыхает с их общей дочкой Устиньей в Италии. Бизнес-леди с наследницей отдали предпочтение любимому курорту семьи — Форте-деи-Марми на побережье Тирренского моря.

Ежедневно мама с дочкой выгуливают самые разные наряды. На сей раз Эмма Малинина отметилась на побережье в белом — футболку и джинсы с «рваниной» она дополнила кроссовками с контрастными шнурками. Талию бизнесвумен подчеркнула черным ремнем.

Стилист Мария Хомякова прокомментировала наряд жены музыканта с точки зрения актуальности и соответствия стилю Эммы Малининой.

«Фигура Эммы Малининой выше всяких похвал! Радует выбор светлого оттенка в период лета. Белый – это, безусловно, тренд. Но Эмме подошел бы более теплый оттенок – айвори, или слоновая кость. Смотрелось бы выигрышней при ее цветотипе.

Если говорить о джинсах и футболке, то они выполнены в расслабленном стиле. В комплекте друг с другом эта пара смотрится немного «устало». Я бы рекомендовала Эмме более простой и лаконичный покрой, а также более плотную ткань, что в результате усилило бы эффектные стороны Эммы.

Ремень очень выделяется на фоне белого и делит фигуру. Если и использовать его так, то тогда следует перенести его выше на линию талии.

Порадовали кроссовки. Сочетание белого и цикламенового — это ярко и стильно. Было бы здорово поддержать образ сумкой в оттенке цикламены», — оценила образ Мария Хомякова.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже восемь лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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