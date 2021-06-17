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«С Ксюхой не забалуешь. Можно и поварешкой получить по башке»: Солнцев — о семье Бородиной

Как отметил бывший участник «Дома-2», ее брак с бизнесменом Курбаном Омаровым еще слишком долго продержался.

«С Ксюхой не забалуешь. Можно и поварешкой получить по башке»: Солнцев — о семье Бородиной
Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_/

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о возможном крахе брака телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова.

Ксения Бородина и Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Globallookpress.com

«Слишком явно это все. Слишком выпукло. Слухи об их разводе полезли, как квашня из бочки. Похоже все на выпендреж. Со стороны Курбана точно. Он привык за годы жизни с Бородиной скрывать чувства и свои взгляды на женские ножки. Это мастерство. С Ксюхой не забалуешь. Можно и поварешкой получить по башке. Любви в их браке точно нет».

Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, для Бородиной в отношениях важна прежде всего картинка. «Вот это людское одобрение. Я помню, как она стала с фальшивой улыбкой на постерах появляться. Так и в отношениях. А Курбан — он известная фотомодель. Позирует, пилит селфи. Он красивый как принц голубоглазый. А какая жизнь с фотомоделью? Никакая. Вот и все. Если мы допускаем, что Ксюша его поймала на измене, то она просто устала от его выходок. Это край. Она хочет сберечь тебя. Тут никакие сериалы и совместное поедание привезенных курьером суши дело не изменят. Это не канает, не работает фишка. Они еще долго продержались. Ксюша должна сделать вывод, что как женщина она состоялась. У нее дети. Она реализовалась в профессии. Купила недвижимость. Вывод какой: не надо спешить с отношениями», — заметил Рустам Солнцев.

По слухам, Курбан Омаров съехал от жены несколько недель назад. При этом его стали замечать в обществе бывших звезд «Дома-2». Так, за последнее время он «засветился» рядом с Лерой Фрост и Татой Блюменкранц.

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