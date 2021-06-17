«С Ксюхой не забалуешь. Можно и поварешкой получить по башке»: Солнцев — о семье Бородиной

Как отметил бывший участник «Дома-2», ее брак с бизнесменом Курбаном Омаровым еще слишком долго продержался.

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о возможном крахе брака телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова.

«Слишком явно это все. Слишком выпукло. Слухи об их разводе полезли, как квашня из бочки. Похоже все на выпендреж. Со стороны Курбана точно. Он привык за годы жизни с Бородиной скрывать чувства и свои взгляды на женские ножки. Это мастерство. С Ксюхой не забалуешь. Можно и поварешкой получить по башке. Любви в их браке точно нет».

Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, для Бородиной в отношениях важна прежде всего картинка. «Вот это людское одобрение. Я помню, как она стала с фальшивой улыбкой на постерах появляться. Так и в отношениях. А Курбан — он известная фотомодель. Позирует, пилит селфи. Он красивый как принц голубоглазый. А какая жизнь с фотомоделью? Никакая. Вот и все. Если мы допускаем, что Ксюша его поймала на измене, то она просто устала от его выходок. Это край. Она хочет сберечь тебя. Тут никакие сериалы и совместное поедание привезенных курьером суши дело не изменят. Это не канает, не работает фишка. Они еще долго продержались. Ксюша должна сделать вывод, что как женщина она состоялась. У нее дети. Она реализовалась в профессии. Купила недвижимость. Вывод какой: не надо спешить с отношениями», — заметил Рустам Солнцев.

По слухам, Курбан Омаров съехал от жены несколько недель назад. При этом его стали замечать в обществе бывших звезд «Дома-2». Так, за последнее время он «засветился» рядом с Лерой Фрост и Татой Блюменкранц.

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