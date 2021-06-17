«Она, вероятно, подходит для МХАТа»: Варшавер оценил шансы Бузовой появиться на сцене «Ленкома»

Как отметил худрук, его театру приглашенных актеров пока не надо.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценил вероятность появления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в будущем на сцене его театра.

«Она, вероятно, подходит для МХАТа имени Горького. В «Ленкоме» есть свои актеры, которые многими годами показали, что они замечательные. Мы никого со стороны не берем. Никаких приглашенных актеров нам пока не надо». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, в «Ленкоме» сложилась замечательная труппа, которая сформировалась еще при худруке и режиссере Марке Захарове. «У нас просто хорошие артисты. Со стороны никто не требуется. Даже Ольга Бузова. Я спектакль с ее участием не видел. Мне сейчас некогда ходить по театрам. Я выпускаю новый спектакль «Доходное место». В память о Марке Захарове и Андрее Миронове. В главных ролях Антон Шагин и внук Андрея Миронова», — заявил Варшавер.

больше по теме Ольга Бузова заработала в четыре раза больше за выход на сцену театра, чем Лия Ахеджакова Певица получила гонорар за один спектакль в 117 тысяч рублей.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Ее выход на сцену вызвал широкий общественный резонанс в актерской среде.

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