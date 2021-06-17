«Кто такая Серябкина?»: Газманов отреагировал на слова певицы, предложившей ему уйти со сцены

Певец Олег Газманов отреагировал на призыв своей коллеги Ольги Серябкиной, что ему пора уйти со сцены.

«Кто такая Серябкина? Из группы «Серебро»? Я ее не слушаю. Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. На мои концерты продаются билеты». Олег Газманов

По словам Газманова, он на самом деле никого не заставляет приходить на свои выступления. Если увидит однажды, что зал пуст, то петь не будет. Как заметил исполнитель, у молодых пока не получается перетянуть его слушателей к себе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина во время одного из интервью нелестно высказалась об Олеге Газманове. Она посоветовала ему покинуть сцену в связи с серьезным возрастом. При этом она упомянула и еще двух звезд отечественной эстрады, которым, как ей кажется, пора на покой. Это Валерий Леонтьев и Николай Расторгуев.

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