«Рубли в евро переводили мы вместе»: вдовец Легкоступовой хотел с женой уехать жить в Испанию

Как отметил Юрий Фирсов, певица была вся в долгах.

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов признался, что хотел вместе с женой перебраться жить в Испанию. Но осуществить мечту ему было не суждено.

«Деньги были. Рубли в евро переводили мы вместе. Часть суммы — мои накопления, часть — от продажи Валиных украшений. Она продала, мы же собирались переезжать в Испанию, и были нужны деньги». Юрий Фирсов

Как отметил яхтсмен, его жена была вся в долгах. На ней висело сразу несколько крупных кредитов. Причем гасить их помогал именно он. По словам Юрия Фирсова, жене он всегда давал деньги наличными. Выделял средства на обучение ее сына. Это обходилось Фирсову ежемесячно в 20 тысяч рублей.

Кроме того, он давал деньги ее матери. Все подтверждающие документы, как заверил спортсмен, есть у представителей следственного комитета, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что смерть Валентины Легкоступовой потрясла мир шоу-бизнеса. Певица была в расцвет сил. Она неудачно упала в ванной комнате, ударилась головой и через несколько дней умерла в больнице.

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