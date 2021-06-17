«Есть подтверждающий сертификат»: Проклова поведала, куда ушел гонорар за признания у Кудрявцевой

Как отметила актриса, она умеет трудиться, поэтому в деньгах на самом деле не нуждается.

Актриса Елена Проклова заявила, что не оставила себе деньги после откровенных признаний в студии шоу «Секрет на миллион» у телеведущей Леры Кудрявцевой.

«Деньги отправлены в фонд помощи «Ты супер!» для талантливых детей-сирот. У меня есть сертификат, подтверждающий это. Так что на эту тему все могут замолчать». Елена Проклова

Как отметила актриса, она умеет хорошо и много трудиться. С детства является востребованной актрисой. У нее есть свой дом в Сочи, коттедж в Подмосковье. Кроме того, актриса помогает дочери учиться, выделяя на это деньги. На признания она решилась, чтобы избавиться от груза, который довлел над ней на протяжении многих лет. Также она надеется помочь всем, кто в своей жизни столкнулся с подобным явлением.

Актриса заметила, что другой чистой жизни у нее уже не будет. Многое, конечно, не исправить. Она ранена до конца дней. По словам звезды, из нее уже не вытравить некие стереотипы поведения с мужчинами, которые возникли из-за подросткового опыта, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что несколько месяцев назад Елена Проклова рассказала, как к ней, пятнадцатилетней девушке, начинающей путь в кино, домогался известный актер. Имени этого человека она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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