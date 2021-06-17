«Ой, как я ревела тогда»: Проклова рассказала о насмешках над собой со стороны первого мужа

По словам актрисы, она мечтала прожить с одним супругом до глубокой старости, но это, к сожалению, не сбылось.

Актриса Елена Проклова вспомнила, как над ней смеялся и подтрунивал первый муж режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. Он не поверил, что она досталась ему девственницей.

«Ой, как я ревела тогда. Думала, что брак — мое спасение, начну жизнь с чистого листа, все наладится. А оказалось, что я снова виновата, что-то опять не так сделала, по-прежнему неправильно понимаю жизнь».

Елена Проклова

Как отметила актриса, ощущение, что она во всем виновата и все делает неправильно вообще не покидало ее на протяжении долгих лет жизни. Она всегда мечтала о большой семье с пятью детьми. Хотела всю жизнь прожить с одним мужем до глубокой старости и ходить с ним у моря в белых панамках, держась за руки. Также звезда мечтала о рассветах и закатах.

Как выяснилось, это были только ее грезы. Ее спутникам жизни это не надо было. Она вспомнила, что из пятерых детей у нее выжили только две дочери, а вот трое сыновей, к сожалению, ушли из жизни, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что в браке с первым мужем Елена Проклова была всего четыре года. В 1972 году она родила от него дочь Арину. Девушка сейчас работает дизайнером.

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