«Кодекс чести, ребята, надо соблюдать»: Краско увидел вину Жигунова в смерти художника Заграевского

Актер Иван Краско заявил, что вина в смерти художника Сергея Заграевского, который умер год назад в возрасте 55 лет, лежит в том числе и на его коллеге Сергее Жигунове.

По словам Краско, во время последнего разговора с Заграевским незадолго до смерти художник говорил, как раз о Жигунове. О дружбе и последовавшем предательстве. Как отметил Краско, Заграевский сокрушался, что актер позабыл их прежние прекрасные отношения.

«Кодекс чести, ребята, надо соблюдать». Иван Краско

Напомним, что Жигунов и Заграевский были соседями по дачам в Абрамцево. В какой-то момент художник рассказал журналистам об их дружбе и о бывшей возлюбленной актера Анастасии Заворотнюк. Когда об этом узнал Жигунов, то заявил, что Заграевский якобы человек нетрадиционной ориентации. Художник был очень расстроен такой ложью со стороны Жигунова. Он напомнил, что вообще-то у него шестеро детей и все слова бывшего друга откровенная ложь и неправда, сообщает «Собеседник».

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