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«Кодекс чести, ребята, надо соблюдать»: Краско увидел вину Жигунова в смерти художника Заграевского

По словам актера, его коллега предал товарища, сочинив про него небылицы.

«Кодекс чести, ребята, надо соблюдать»: Краско увидел вину Жигунова в смерти художника Заграевского
Иван Краско. Фото: Globallookpress.com

Актер Иван Краско заявил, что вина в смерти художника Сергея Заграевского, который умер год назад в возрасте 55 лет, лежит в том числе и на его коллеге Сергее Жигунове.

Сергей Заграевский
Сергей Заграевский. Фото: Globallookpress.com

По словам Краско, во время последнего разговора с Заграевским незадолго до смерти художник говорил, как раз о Жигунове. О дружбе и последовавшем предательстве. Как отметил Краско, Заграевский сокрушался, что актер позабыл их прежние прекрасные отношения.

«Кодекс чести, ребята, надо соблюдать».

Иван Краско
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что Жигунов и Заграевский были соседями по дачам в Абрамцево. В какой-то момент художник рассказал журналистам об их дружбе и о бывшей возлюбленной актера Анастасии Заворотнюк. Когда об этом узнал Жигунов, то заявил, что Заграевский якобы человек нетрадиционной ориентации. Художник был очень расстроен такой ложью со стороны Жигунова. Он напомнил, что вообще-то у него шестеро детей и все слова бывшего друга откровенная ложь и неправда, сообщает «Собеседник».

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Анастасия ЗаворотнюкИван КраскоСергей ЖигуновСергей ЗаграевскийСергей Заграевский последние новости