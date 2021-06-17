«Передвижная медитация»: Ходченкова показала идеальные ноги на велопрогулке в мини-шортиках

Звезда в свои 38 лет может дать фору многим 18-летним.

38-летняя Светлана Ходченкова запечатлелась во время велопрогулки. Актриса примерила кроп-топ, бейсболку и мини-шортики, которые не смогли скрыть ее идеальных длинных ног.

«Передвижная медитация», — подписала она снимок в личном блоге.

«Ого! Какая хорошая!», «Велик хороший, а велосипедист – просто огонь», «Шикарная», «Фигура красивая, обалдеть», «Бесконечное восхищение», «Идеальная женщина», -прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что бейсболки этим летом в трендах, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. В настоящий момент на первый план вышли кепки миниатюрных размеров — в противовес предыдущим годам, когда актуальными считались большие экземпляры с крупным козырьком.

Смотрите также