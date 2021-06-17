«Артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса»: Валерия – о Моргенштерне

Как отметила певица, она и ее дети никогда не будут слушать композиции рэпера.

Певица Валерия заявила, что рэпер Моргенштерн поступил некорректно, сорвав не так давно престижную Премию Муз-ТВ. В то же время она считает, что таким образом он выразил свое мнение. Лично она, как и ее дети, подобную музыку никогда слушать не будут.

Как отметила Валерия, Моргенштерн – явление с музыкальной точки зрения. Она сама не раз уже видела, как взрослые люди танцевали под музыку рэпера, в которой сложно разобрать слова. Двигаться под его композиции, как она думает, заставляют биты и грув.

«Моргенштерн — артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса. Но я категорическая противница того, чтобы пропагандировали и насаждали, нецензурную лексику. Понятно, что Моргенштерн не единственный. Это тренд поколения». Валерия

По словам Валерии, она думала, что подобная тема в музыке достаточно быстро закончится. Прежде всего среди молодежи. Однако время показало, что она ошибалась. Композиции рэпера по-прежнему актуальны, сообщает «АиФ».

Напомним, что Моргенштерн раскритиковал организаторов Премии Муз-ТВ. Он заявил, что музыкант Александр Ревва одержал нечестную победу по результатам зрительского голосования.

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