Будут выселять из особняка принудительно: мать Андрея Аршавина победила в суде его бывшую жену

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла в суде у его бывшей жены Алисы Казьминой. Журналистка всеми силами боролась за право жить в доме в Коломягах, который футболист давно оформил на родительницу. Съезжать мирно она не собиралась. Первая инстанция вынесла решение в пользу семьи спортсмена, а на днях Алисе было отказано и в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как отметил адвокат Татьяны Аршавиной Павел Волошин, Алисе Казьминой дадут какое-то время на добровольное выселение. Если же она будет противиться, то ее выселят вместе с детьми принудительно.

Как добавил юрист, Казьмина, конечно, еще имеет право подать кассацию. Кроме того, может попросить приставов об отсрочке исполнения решения. Правда, сама женщина ранее в соцсетях признавалась, что сил бороться с бывшим мужем у нее просто уже нет, сообщает «СтарХит».

Напомним, что мать Андрея Аршавина хочет также взыскать с его бывшей жены порядка двух миллионов рублей. Как думают в семье игрока, в свое время Казьмина незаконно завладела этими деньгами и сейчас пришло время расплачиваться за прошлые огрехи.

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