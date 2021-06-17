«Хорошая грудь»: Каменских засветила упругие формы, сделав селфи в кипенно-белом лифе

Анастасия Каменских подразнила своих поклонников секси-кадром, сделав крупный план своего бюста в маленьком лифе от бикини. Девушка выбрала кипенно-белый цвет, который сейчас в тренде и умело подчеркнула красоту своей загорелой кожи.

«Хорошая грудь», «Какая же ты красотка», «Красотка, просто огонь», «Секси», «Настя, отпад», — похвалили свою любимицу фолловеры.

Отметим, что знойный кадр был сделан певицей в Мексике. Где она часто отдыхает с мужем Потапом. Здесь же она сняла реалити-шоу «Девочки рулят». В одной из серий артистка показала сюрприз, который сделал ей благоверный. Муж заранее снял про ее достижения фильм и пригласил домой подруг звезды. Ничего не подозревающая Настя была растрогана.

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