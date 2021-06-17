«Жертва абьюза»: Павел Воля вслед за Еленой Прокловой подвергся «домогательствам»

Гимнастка Ляйсан Утяшева в Instagram разместила забавный ролик, на котором домашняя любимица собачка Лапа облизывает главу семейства – шоумена Павла Волю, которому, судя по всему, это не очень приятно.

«Смотрите как нападает Лапа на папу. Посмотрите, пожалуйста. Хвостиком машет, да. И главное так посматривает – жертва», — заметила Ляйсан Утяшева.

«Жертва абьюза», — добавил Павел Воля.

«Да, молодец. Все. Лапочка. Да ты молодец», — сказала в конце ролика Утяшева.

В подписи под видеозаписью она написала: «Осторожно! Уровень мимимишности зашкаливает».

Ранее актриса Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ разоткровенничалась о своей личной жизни. В пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный актер. Имени она не назвала, но все поняли. что речь шла об Олеге Табакове, которого, к сожалению, уже нет в живых и ответить актрисе он не может.

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