Ум против красоты: компания Victoria’s Secret отказалась от своих «ангелов» в пользу успешных женщин

Известный американский бренд Victoria’s Secret отказался от своих «ангелов», красивых супермоделей, которые с 1984 года демонстрировали белье на мировых подиумах. По данным The New York Times, компания решила привлекать к продвижению женщин, которые отличились какими-то достижениями, а не идеальной фигурой и лицом.

VS уже назвала новые лица бренда. В их число вошли: футболистка Меган Рапино, индийская актриса Приянка Чопра, модель-трансгендер Валентина Сампайо, модель – беженка из Судана Адут Акеч и другие.

Напомним, первыми «ангелами» Victoria’s Secret были Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова. Моделей стали называть «ангелами» из-за крыльев, в которых они традиционно выходили на подиумы.

Смотрите также