«Женская обида»: внучка Гурченко объяснила, почему ее бабушка не любила свою единственную дочь

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева объяснила, почему ее звездная бабушка никогда по-настоящему не любила свою единственную дочь Машу.

«Будучи психологом по образованию и пересматривая архивы, я пришла к выводу, что Люся пребывала в страшной обиде на своего второго мужа и отца своей дочери Бориса Андроникашвили. И эта женская обида была ею на подсознательном уровне перенесена на дочку. Маша росла при тотальной нехватке любви».

Елена Королева

Как добавила Елена Королева, не так давно у них в семье случилось ЧП. Пропали уникальные видеокассеты с бабушкой. Они проливали свет на тайны биографии Людмилы Марковны. По словам Королевой, 20 кассет похитила некая женщина, представившаяся журналисткой. Королева уже обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что свою единственную дочь Людмила Гурченко родила в 1959 году. Мария Королева, к сожалению, как и ее родительница уже ушла из жизни.

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