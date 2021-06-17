«Он ходил и смотрел на меня издалека годами»: Борис Корчевников вспомнил покойного отца

Как отметил телеведущий, он был рядом с отцом в его самые тяжелые дни.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разоткровенничался в беседе с дочерью певицы Ирины Грибулиной о своем отце. Дело в том, что папа Анастасии Грибулиной не общается с дочкой. Девушка его никогда не видела.

«У нас, мужиков, такое бывает. Догоняет с годами нас. Мой папа властный, сильный человек, руководитель большого коллектива много лет не решался проявить себя никак. Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там внутри – на сердце и на душе». Борис Корчевников

Как отметил Корчевников, когда его папа умирал, то он был рядом. «Понимал, что иначе он не сможет с миром уйти. Ему было нужно мое прощение, моя рука. Не знаю, что это. Он мне чужой человек», — заметил телеведущий.

Напомним, что Борис Корчевников рос без отца. Его папа Вячеслав Орлов работал 30 лет директором Московского драматического театра имени Пушкина. Он ушел из жизни в 2015 году.

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