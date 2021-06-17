«Он влюбился в 15-летнюю девочку»: Елена Проклова назвала причины расставания с третьим мужем

На протяжении тридцати лет она была замужем за бизнесменом Андреем Тришиным.

Актриса Елена Проклова объяснила, почему рассталась со своим третьим мужем бизнесменом Андреем Тришиным в 2015 году после тридцати лет брака. В 1994 году она родила от супруга дочь Полину.

«Он мне сказал: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку». Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?» Елена Проклова

Как отметила звезда, после той истории она поняла, что лучше быть одной. Еще бы одного подобного удара судьбы она бы просто не выдержала, сообщает 7days.ru.

Напомним, когда самой Елене Прокловой было 15 лет она подверглась домогательствам со стороны известного актера. Эта история широко обсуждалась в прессе. Одни встали на сторону Прокловой, а другие наоборот ее осудили, что она спустя столько лет вспомнила об этом. Имени человека, который издевался над ней, она, как известно, не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

Смотрите также: