Ушла от итальянца, родила от молодого спортсмена: Ирина Грибулина стала мамой только в 43 года

У певицы на свет в 1996 году появилась дочь Анастасия.

Певица Ирина Грибулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем четвертом муже-итальянце, а также о том, как родила в 43 года от молодого спортсмена.

«Моего четвертого мужа звали Марио. Он влюбился в меня с первого взгляда. Это было неожиданностью для меня. Я тогда боялась новых отношений. Он долго и терпеливо ждал. Мы просто не могли надышаться друг другом. Ни разу не поссорились. Но беда. Как я не лечилась от бесплодия, но не смогла ему родить ребенка. У меня была травма позвоночника. Это все после избиений третьего мужа».

Ирина Грибулина

Как отметила Грибулина, в итоге Марио ее предал.

«Он однажды привез к своим родственникам какую-то женщину с ребенком. Уже в браке со мной завел наследника на стороне. Причем он уверял, что этот ребенок появился на свет до отношений со мной. Я опять осталась одна, но в 43 года родила дочь Настю. Встретила молодого человека. Намного моложе меня. Он в меня влюбился. У нас начался роман. Меня привлекала его молодость и красота. Он — спортсмен. Я не питала к нему огромной любви и мы расстались. В итоге я уже давно его не видела. Судьбой дочери он не интересуется», — заметила Грибулина.

Напомним, что певица Ирина Грибулина – известный композитор и поэтесса. В 2006 году была награждена орденом Ломоносова за вклад в музыкальную культуру России.

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