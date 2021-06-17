«Подрался с Караченцовым, поднимал руку на Поргину»: Грибулина рассказала об издевательствах третьего мужа

Певица Ирина Грибулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со своим третьим мужем фотографом Владимиром Маргойтом.
«Это был мой самый долгий брак и самый трагический. Сначала мне казалось, что у нас любовь на всю жизнь. Этот человек меня просто украл. Он из Прибалтики. Смесь латыша с немкой. Очень талантливый фотограф.
Примерно через год после знакомства мы сыграли свадьбу. Я хотела детей. Он в течение десяти лет вообще не работал. Я пахала сутками, буквально с утра до ночи. Он не разрешал рожать мне детей. Таскал меня по врачам. Потом он стал меня бить. Мог дать на ровном месте оплеуху. Он был самым настоящим извергом».
Как отметила Ирина Грибулина, муж часто превращался из любящего супруга в монстра.
«Один раз он подрался с моим другом Николаем Караченцовым. Он поднимал руку даже на его жену Людмилу Поргину. Помню, мы тогда сидели в сауне. Люда, когда он ее ударил, крикнула: «Колясик, наших бьют». Караченцов вышел из сауны и ударил его. Сказал мне, что я должна уйти от него, иначе погибну. Муж какое-то время не давал мне развода», — заметила Ирина Грибулина.
Напомним, что певица Ирина Грибулина – известный композитор и поэтесса. В 2006 году была награждена орденом Ломоносова за вклад в музыкальную культуру России.