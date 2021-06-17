«Подрался с Караченцовым, поднимал руку на Поргину»: Грибулина рассказала об издевательствах третьего мужа

«Это был мой самый долгий брак и самый трагический. Сначала мне казалось, что у нас любовь на всю жизнь. Этот человек меня просто украл. Он из Прибалтики. Смесь латыша с немкой. Очень талантливый фотограф.

Примерно через год после знакомства мы сыграли свадьбу. Я хотела детей. Он в течение десяти лет вообще не работал. Я пахала сутками, буквально с утра до ночи. Он не разрешал рожать мне детей. Таскал меня по врачам. Потом он стал меня бить. Мог дать на ровном месте оплеуху. Он был самым настоящим извергом».