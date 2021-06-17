Летний тренд: Королева вслед за Бузовой украсила прическу остромодным аксессуаром этого лета

В этом сезоне обе певицы не раз были замечены с актуальным украшением на волосах.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, отдыхая в Италии, успевает продумывать каждый свой аутфит на выход. Накануне вечером красотка отметилась в одним из местных ресторанов в маленьком черном платье, жакете цвета радуги в вертикальную полосу и с повязкой на голове. Именно этот аксессуар наступившим летом стилисты провозгласили настоящим фэшн-хитом.

Вслед за Ольгой Бузовой на прогулку в повязке на голове отправилась Наташа Королева. Певица надела точно такой же аксессуар, что и у экс-ведущей «Дома-2», причем, похожего оттенка. Но в отличие от поющей телеведущей, исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Чемоданчик» пошла на прогулку по поселку.

Такой аксессуар для волос, как у Ольги Бузовой и Наташи Королевой, подходит к самым разным аутфитам, рассказала ранее стилист Ольга Блок. Их можно скомплектовать с жакетами, брючными или юбочными костюмами, рубашкой бойфренда и джинсами. И, кстати, не повязкой единой, – по-прежнему в моде ободки и короны в виде венца, о которых ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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