«Любовь не подкреплялась поступками»: Грибулина объяснила, почему распались два ее первых брака

Певица Ирина Грибулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом и втором муже.

«За мной ухаживал мальчик из очень состоятельной семьи, но его мать хотела сделать из меня домработницу. Ей было категорически неприемлемо, что я пишу стихи и музыку. Моего первого мужа звали Борис Розин. Но он был такой маменькин сынок. Не смог меня защитить, хотя очень меня любил. Мы с Борей прожили около года. Эта любовь не подкреплялась поступками. Я убежала в никуда. Жила по коммуналкам».

Не нашла звезда счастья и во втором браке.

«Второй мой муж был сыном министра тяжелой промышленности. Он был замечательным. Совсем не богема. Человек уникального таланта, художник-реставратор. Он был наполовину венгр, долго за мной ухаживал.

Я боялась этих отношений, но все-таки вышла за него замуж. Он в итоге угодил в тюрьму. Реставрировал памятники старины. Хорошо зарабатывал, а потом просто исчез. Он сказал, чтобы я не портила себе карьеру и дал мне развод», — заявила Грибулина.