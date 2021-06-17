Стильный выход: Марина Юдашкина в клетчатом платье-футляре отправилась с мужем в ресторан

Светская львица и кутюрье встретились с подругой, которую не видели целый год.

Знаменитая чета Юдашкиных накануне отметилась в одном из столичных ресторанов. В заведении кутюрье и его жена встречались с давней подругой, с которой очень долго не виделись, — медиаменеджером Кариной Добротворской. Об этом сообщила Марина Юдашкина у себя в микроблоге.

«Как рады были встретиться, всегда приятно увидеться, мы не виделись год!», — написала бизнесвумен.

Для выхода в свет жена именитого отечественного дизайнера выбрала беспроигрышный фасон платья – футляр, и принт, который, по заверениям стилистов, никогда не выходит из моды, — клетку. Талию светская львица подчеркнула при помощи большого банта, повязав пояс платья впереди.

«Марина, вы чудесно выглядите», «Рада Вас видеть!!! Теплом от Вас веет», «Приятный, теплый вечер», «Супер фото», «Красивые», — пишут в комментариях у Юдашкиных подписчики.

Марина Юдашкина в свои 62 года обладает фигурой на зависть и часто выгуливает наряды авторства своего мужа. Она помогает ему с бизнесом, является ему опорой и настоящей музой.

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