«Ее аудитория не пойдет на другие спектакли»: Валерия откровенно высказалась о Бузовой

Певица Валерия в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась о певице Ольге Бузовой, которая вышла на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин» и сорвала аплодисменты зрителей.

«Оля, конечно, молодец. Она берется за все. Смелая, уверенная. Она прямо идет и идет. В этом смысле ей можно восхищаться. Внутренними качествами. Ни тени сомнения. Не сомневается человек».

Как добавила Валерия, режиссеру, безусловно, удалось привлечь внимание к спектаклю.

«Оля — хайповый персонаж. Про нее пишут. Много у нее поклонников. Все время какая-то говорильня вокруг нее. Я не видела спектакль. Может, это было блистательно. Я только порадуюсь, если так. Я не думаю, что ее аудитория пойдет на другие спектакли. Она не проникнется театром. Не станет театральной публикой.

Мне обидно, что профессиональные актеры не могут найти себе места. Им не достается ролей хороших. Да и зарплата в театре маленькая», — заметила Валерия.