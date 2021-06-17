«Я была готова репетировать ночью»: Валерии предлагали роль в спектакле «Чудесный грузин»

Певица Валерия в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» подтвердила, что ей предлагали роль в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТе имени Горького.
«Эту роль действительно предлагали мне. Мне на самом деле было бы любопытно. Я отказалась по одной простой причине. Эта роль оперной певицы, которая потом по ходу пьесы становится шпионкой. В общем, там такое многослойное действие.
Я заявила, что не подхожу по внешнему описанию. Там такая большая дама, как описано в сценарии. Да и я все-таки не оперная певица. Там надо петь три романса. Хотя романсы – моя история. Я романсы пою, они у меня в репертуаре есть. Они мне сказали, что посмотрели все мои работы и я им подхожу».
Как отметила Валерия, она не смогла договориться с режиссером по срокам репетиций.
«У меня были назначены даты кассовых концертов, перенесенных еще с пандемических времен. Я никак не могла их отменить. Я была готова репетировать ночью. Самое главное, что я не совпадала в сводных репетициях. Мне как человеку новому они были нужны. Я не могла их пропустить. Мы отказались с сожалением», — заметила Валерия.
Напомним, что в итоге роль шпионки Беллы Шанталь сыграла певица Ольга Бузова. Ее выход на сцену вызвал широкий общественный резонанс.