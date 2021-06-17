Ослепительно дерзко: Лобода появилась перед поклонниками в золотистом боди и блестящих ботфортах

38-летняя певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода сообщила у себя в микроблоге, что улетела на гастроли заграницу. Попрощавшись с любимыми дочками, исполнительница хитов «Твои глаза» и «К черту любовь» села в джет и отправилась на встречу с поклонниками. По прилете девушка изучила окрестности роскошного отеля, в который заселилась, потренировалась на свежем воздухе перед концертом и отправилась переодеваться.

На этот раз в качестве костюме Лобода выбрала ослепляющее блеском золотых пайеток боди, декорированное сзади по типу юбки бахромой. Дерзости образу придали ботфорты до середины бедра. Устроив дефиле на камеру для своих онлайн-поклонников, девушка отправилась на сцену.

Фигура Лободы позволяет любые эксперименты с нарядами, даже самыми эпатажными. За что не раз певице доставалось от критиков за ее откровенность в одежде там, где это неуместно – например, на детском вокальном шоу «Голос», где этой весной девушка была наставницей.

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