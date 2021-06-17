От какого принта на одежде нужно отказаться полным дамам, объяснила Хромченко

Рисунок часто подчеркивает недостатки и портит общее впечатление от наряда.

В шоу «Модный приговор» Первого канала приняла участие полная дама с фигурой «яблоко» Татьяна. Женщинам с такими формами подобрать одежду вовсе непросто, ведь под нарядом необходимо спрятать выступающий животик.

Эвелина Хромченко категорически не советовала представительницам прекрасной половины человечества с невыраженной талией выбирать облегающую одежду, а когда «народный стилист» подобрала для участницы программы комплект, состоящий из довольно свободных брюк и футболки, а также черного жилета, который прятал по бокам лишние сантиметры, ведущая похвалила его.

Однако одеяние имело один серьезный недостаток – на груди футболки красовался портрет хрупкой британской актрисы Одри Хепберн.

«Это совсем неплохой комплект, я бы только рекомендовала очень всем женщинам, вне зависимости от конфигурации, не ставить себе на грудь изображение писаной красавицы, если вы не лучше, чем она», — высказалась модный эксперт.

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