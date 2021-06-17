Много шутили: Медведева и Энберт подружились во время репетиций «Анны Карениной»

Фигуристка Евгения Медведева и ее коллега Александр Энберт стали большими друзьями за время репетиций спектакля «Анна Каренина» в постановке известного хореографа Ильи Авербуха. Они, к примеру, постоянно подшучивают друг над другом.

Как рассказал Энберт, они первыми приходят с Медведевой на репетиции. На льду пара проводит по 10-12 часов в день. Спортсмены прикладывают массу усилий, чтобы откатать спектакль красиво, с интересными и непростыми элементами.

Кстати, Медведева и Энберт уже начали демонстрировать на публике красивые поддержки, что для фигуристки-одиночницы происходит впервые в карьере. У серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане это первый опыт танцевального дуэта, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Евгении Медведевой сейчас 21 год. Она не замужем. Александру Энберту 32 года. В 2020 году он женился на модели Алесе Данчук, с которой знаком с 2007 года.

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