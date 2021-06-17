«Чудесный вечер»: Устинья Малинина в белом платье в цветочек отметилась на прогулке с таинственным кавалером

Девушка отдыхает на фешенебельном курорте Италии, расположенном на Тирренском море.

20-летняя дочка музыканта Александра Малинина Устинья отдыхает с мамой на итальянском побережье Тирренского моря. Это давнее излюбленное место звездной семьи, но на этот раз наследница с мамой улетели туда вдвоем, если не считать четвероногих питомцев.

Накануне мама с дочкой отправились на вечерний променад. Для прогулки Устинья нарядилась в нежное белое платье длины мини с красивым летним принтом «мильфлер». Завершили отпускной образ повязка на волосах и белые кеды.

«Чудесный вечер, проведенный в замечательной компании!», — подписала снимок девушка.

Подписчики поспешили оценить красотку и ее наряд. Многие с удовольствием усыпали звездную наследницу комплиментами и пожелали ей отличного отдыха.

«Самая красивая!! Интеллигентная, изящная!», «Ну что тут скажешь? Стать, красота и фактура!», «Красавица Устинья! Изящная как статуэтка!!!», «Ты прелесть, Устинья!», «Девочка-статуэтка. Просто идеал», — пишут некоторые.

Напомним, девушка пошла по папиным стопам и сейчас получает музыкальное образование на отделении оперного пения в Королевской академии музыки в Лондоне. Недавно она окончила первый курс.

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