Не продлили контракт на следующий сезон: Дмитрия Дюжева могли уволить из МХТ имени Чехова

У актера, по некоторым данным, крайне напряженные отношения с руководителем театра Сергеем Женовачем.

Актер Дмитрий Дюжев, по неподтвержденным данным, был уволен из МХТ имени Чехова, которому он отдал много лет своей актерской карьеры. Из репертуара, в частности, как говорят знающие люди, выводят спектакль «Примадонны», где он играл последние 15 лет без замен.

Как говорят в театральном закулисье, руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач не продлил контракт с Дюжевым на следующий сезон. А еще раньше снял и другой спектакль с его участием — «Дворянское гнездо».

Пока ни актер, ни руководители театра на этот счет не дают никаких комментариев.

Любопытно, что как только пошли слухи об увольнении Дюжева из театра, как в репертуаре произошли изменения. Постановка «Примадонны» с актером в главной роли выйдет до конца июня еще два раза. О причинах лихорадочных изменений в июньском репертуаре можно только догадываться, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Сергей Женовач постоянно работает над изменением репертуара в театре. Так недавно был убран спектакль «Контрабас», в котором задействован актер Константин Хабенский.

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