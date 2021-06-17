«Где прежняя Анфиса? С пышными булочками»: поклонники Чеховой выпали в осадок, увидев ее в Египте в бикини

Анфиса Чехова в настоящий момент отдыхает в египетском Шарм-Эль-Шейхе, где не была уже 12 лет. Звезда выбрала пятизвездочный бутик-отель, расположенный в центре площади Сохо. На его территории расположен SPA-центр, несколько ресторанов и баров, респектабельная лаундж-зона, есть возможность заняться дайвингом.

«Я и забыла, как здесь красиво, вкусно, комфортно, ароматно, какие рыбки разноцветные плавают под ногами», — поделилась первыми впечатлениями от Египта Анфиса.

Чехова поспешила поделиться в личном блоге пляжным фото в клетчатом бикини, демонстрируя свою постройневшую фигуру. Однако оказалось, что многие фолловеры скучают по прежней пышнотелой ведущей, а кто-то просто завидует праздному образу жизни звезды.

«Где прежняя Анфиса? С пышными булочками», «Худышка», «Чехова, ты хоть один важный пост дай, а не только фото похудевшей фигуры… Тебя все в стране устраивает?», «Шопишь не хило фотки», «Вы такая везде напряженная и живот постоянно втягиваете», «Аплодировать не буду, фото не зашло», — написали комментаторы.

Тем не менее, верные поклонники Анфисы остались в восторге от ее снимков. «Не худейте так быстро, имейте совесть! Я не в форме сейчас, смотрю и пошла крутить педали. На самом деле очень круто, молодец!», «Как так похудеть? Шикарная дама», «Научите похудеть, плиз», «Шикарные ноги, Анфиса. Очень красивая всегда!» — также можно увидеть в блоге Чеховой.

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