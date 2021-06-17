«Уже лежат обручальные кольца»: Поплавская рассказала о предстоящей свадьбе с Яковлевым

Актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что в этом году точно сыграет свадьбу с радиоведущим Евгением Яковлевым.
«Из-за сессии у моих студентов в МГУ мы пока не можем сыграть свадьбу. Уже лежат обручальные кольца. Они месяца два ждут своего часа в прекрасных коробочках. Друзья хотят торжества.
Мы должны были до яхтинга пожениться, но нереально в сумасшедшем режиме все это сделать. Мы живем с Евгением из-за работы словно на электрическом стуле. Но в этом году обязательно поженимся. Четырнадцать лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение».
Как отметила Поплавская, они уже почти закончили работы в своем доме в поселке Софрино в Подмосковье.
«Стройку полностью, конечно, завершить невозможно. Мы построили гостевой дом. Наш коттедж весь сделан, отшлифован и покрашен. Отделка стен внутри, правда, не закончена. Второй санузел еще не доделан до конца. Я очень довольна. Это дом мечты. Мы очень хотели именно такой. Нас, кстати, окружают два водохранилища. Нам теперь нужна лодка с алыми парусами, чтобы кататься», — заявила Поплавская.
Напомним, что гражданский муж Евгений Яковлев моложе Яны Поплавской на 12 лет. Вместе они с 2007 года.