«Уже лежат обручальные кольца»: Поплавская рассказала о предстоящей свадьбе с Яковлевым

«Из-за сессии у моих студентов в МГУ мы пока не можем сыграть свадьбу. Уже лежат обручальные кольца. Они месяца два ждут своего часа в прекрасных коробочках. Друзья хотят торжества.

Мы должны были до яхтинга пожениться, но нереально в сумасшедшем режиме все это сделать. Мы живем с Евгением из-за работы словно на электрическом стуле. Но в этом году обязательно поженимся. Четырнадцать лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение».

