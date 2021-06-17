«Готовьте платочки»: Клава Кока снялась в клипе с двойником Димы Гордея

Известный блогер, увидев ролик, сам принял актера за себя.

Клава Кока и Сергей Жуков сняли клип на песню «Нокаут», уже сейчас его можно увидеть на интернет-площадках. Мини-фильм, как рассказала певица, погружает зрителей в жизнь «лихих» 90-х.

«Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки», — охарактеризовала его знаменитая блондинка в личном блоге.

Любопытно, что избранника Клавы Коки сыграл артист, как две капли воды похожий на ее друга блогера Диму Гордея. Вначале об этом стали писать фолловеры на странице в Instagram девушки. «Это Гордей?», «Так, один вопрос: это подстриженный Дима Гордей?», «Гордей лучший», — можно увидеть в комментариях ее блога. Позже появился в аккаунте и сам блогер.

«Сперва показалось, что себя в клипе увидел», — написал он в комментариях.

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