«Очень привлекательная летняя тема»: Васильев восхитился костюмом в пижамном стиле для полных

Стилисты «Модного приговора» на Первом канале подобрали для пышной героини проекта Татьяны летний брючный костюм, который сумел восхитить не только участницу фэшн-преображения, но и ведущего Александра Васильева.

«Это очень красиво!» — воскликнула дама, глядя на себя в зеркало.

Историк моды высоко оценил красочный анималистичный принт костюма на тропическую тему, где были изображены гепарды на трендовом зеленом фоне. Ведущий заметил, что впервые такие рисунки на одежде стали популярны в 1960-е годы, когда африканский континент впервые освободился от колониального владычества европейских стран.

«С тех пор модельеры всех стран мира вот уже более 50-ти лет всегда возвращаются в эту выгодную и очень привлекательную летнюю тему. Я уверен, что этот костюм вам понравился и вы будете часто его надевать», — прокомментировал Васильев.

Отметим, что комплект был свободным, что сказывалось на визуальном восприятии образа Татьяны. Даже столь корпулентная женщина смогла «утонуть» в нем и стала выглядеть стройнее.

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