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«Очень привлекательная летняя тема»: Васильев восхитился костюмом в пижамном стиле для полных

Наряд радовал глаз и хорошо вуалировал лишний вес.

«Очень привлекательная летняя тема»: Васильев восхитился костюмом в пижамном стиле для полных
Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Стилисты «Модного приговора» на Первом канале подобрали для пышной героини проекта Татьяны летний брючный костюм, который сумел восхитить не только участницу фэшн-преображения, но и ведущего Александра Васильева.

«Это очень красиво!» — воскликнула дама, глядя на себя в зеркало.

Костюм с анималистичным принтом.
Костюм с анималистичным принтом. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Историк моды высоко оценил красочный анималистичный принт костюма на тропическую тему, где были изображены гепарды на трендовом зеленом фоне. Ведущий заметил, что впервые такие рисунки на одежде стали популярны в 1960-е годы, когда африканский континент впервые освободился от колониального владычества европейских стран.

«С тех пор модельеры всех стран мира вот уже более 50-ти лет всегда возвращаются в эту выгодную и очень привлекательную летнюю тему. Я уверен, что этот костюм вам понравился и вы будете часто его надевать», — прокомментировал Васильев.

Отметим, что комплект был свободным, что сказывалось на визуальном восприятии образа Татьяны. Даже столь корпулентная женщина смогла «утонуть» в нем и стала выглядеть стройнее.

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Тэги

Александр ВасильевкостюмМодный приговор